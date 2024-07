Concert – Gwen Soli & Monsieur G Ã  Die

Gwen Soli & Monsieur G. proposent un concert intimiste tour à tour tendre et plein d’espièglerie comme une délicatesse hors du temps à savourer. Avec malice, complicité, amour et colère, ils partagent tous deux un kaléidoscope de compositions originales.

Gwen Soli & Monsieur G. proposent un concert intimiste tour à tour tendre et plein d’espièglerie comme une délicatesse hors du temps à savourer. Avec malice, complicité, amour et colère, ils partagent tous deux un kaléidoscope de compositions originales. Parce qu’une femme n’est pas une mais mille, ils proposent une palette de la » féminitude » dans toute sa richesse et ses secrets. La poésie est au rendez-vous, un brin coquine, parfois caustique, magnifiée par l’interprétation chaleureuse de Gwen.

Avec Gwénaëlle Baudin et Daniel Gasquet

» Un concert qui sort des sentiers battus, surprend parfois et séduit encore plus » Nos Enchanteurs

» Avec Gwen Soli et Monsieur G le public s’est délecté d’un spectacle intelligent, d’une rare élégance. » La Nouvelle République