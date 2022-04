Concert : Habib Farroukh

Habib Farroukh chanteur et guitariste de Bab El West, sillonnera l’agglomération de Valence Romans Agglo pour des concerts guitare/chant intimistes.

L’occasion de rencontres et de discussion sur celui qui fut un proche de Rachid Taha et invité de l’Armée Mexicaine.

L’Armée Mexicaine

C’est le nom que donné le regretté Rachid Taha à ses musiciens qui aujourd’hui lui rendent hommage en jouant l’album posthume Je suis Africain. Le band s’entoure d’invités spéciaux qui furent proches du projet dont Habib Farrouck.

Bab El West

En 2011, le chanteur-guitariste Habib Farroukh rencontre le batteur Marc Dupont et son compagnon de route de toujours, le bassiste Clément Vallin. Au fil de jams sauvages organisées dans les nombreux squats et caf-conç’ de la capitale, une solide complicité se noue entre ces trois musiciens venus de l’ouest, guidés par leur amour de l’aventure et du groove.