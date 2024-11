Concert – Haim Isaacs – Shir

Chants en hébreu, avec quelques incartades en arabe, en latin et en anglais. Récit de ses aventures avec le sacré.

En hébreu, shir signifie chanson et poème.

Athée hardi que je suis, je consacre un temps immodéré à mettre en musique des textes liturgiques hébraïques, à les chanter dans les églises, à espionner les extases mélomanes de Hassidim, à chanter Ave Maria pour la messe de Noël sur l’île de Stromboli…

Le poète Allen Ginsberg a la place d’honneur :

Le monde est sacré ! L’âme est sacrée !

La peau est sacrée ! Le nez est sacré !

La langue et la queue et la main

et le trou du cul sacrés !­