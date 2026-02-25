Concert : Hapy, music for the soul

Hapy nous propose son univers futuriste, rythmé et mélodieux pour un set à couleur électro-acoustique avec ses machines, sa guitare et une voix qui navigue dans les nuages.

Dans ses textes en anglais, sa langue maternelle, il partage dans sa musique sa vision du monde. Hapy a fait partie de plusieurs formations avant de se lancer en solo.

Au Canada, avec Marcone et Dain Bramage and the Patchy Beards puis en France avec Hold up et Tales qu’il quitte en 2016. Hapy a également été musicien du métro pendant de nombreuses années avant de quitter Paris en 2020.

C’est avec Tales qu’il réussit notamment à accéder à l’émission « Mon premier grand studio » sur RTL ou encore qu’il joue sur plusieurs scènes bien connues des Parisiens telles que le Bus Palladium, le Réservoir ou encore l’Alhambra.

La petite scène se situe au 3 rue du mai en centre-ville de Montélimar (derrière La Poste).

Parking gratuit (à partir de 18h) à 3 min à pied.

Buvette et petite restauration sur place à partir de 19h après le spectacle en présence des artistes.