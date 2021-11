Concert Head’s Up

« HEAD’S UP » a vu le jour en 2014 en distillant un savant mélange de pop et de funk avec la puissance du rock. Que vous soyez jeune ou moins jeune, il ne faut pas manquer leurs reprises qui ont marqué la scène rock et pop dans le monde.

Ses quatre membres se sont lancés dans les reprises standard pop, rock et funk écumant les bars et les scènes.

Que vous soyez jeune ou moins jeune, il ne faut pas manquer leurs reprises qui ont marqué la scène rock et pop dans le monde.

Vous y trouverez les Red Hot Chili, Peppers, Lenny kravitz, ,DAFT PUNK, RITA MITSOUKO , STEVIE WONDER ,Pink Floyd, Franz ferdinand, »M »,Kezia Jones, Soundgarden,David Bowie,Téléphone, Chic,ACDC,Led Zeppelin et tant d’autres.

Vous trouverez dans leur répertoire vos morceaux préférés et les autres ne vous seront certainement pas inconnus.

Le groupe se compose de:

– Jean-François au chant et à la guitare

-Olivier à la basse et au choeur

-Alain à la batterie et au choeur

-Ahmed à la guitare et au choeur

Facebook : https://www.facebook.com/headsup26

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCHManR4buSIk0fKWMzxI–w

Entrée à prix libre!

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!