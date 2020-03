Concert Hibou et RACHEL SASSI & IBN AL RABIN

HIBOU (France)

Chansons au sens large. Ne viennent pas de Venise malgré leur masque et aiment chanter à tue-tête.

RACHEL SASSI & IBN AL RABIN (Belgique/Suisse)

Chantent des textes de Jehan Régnier écrits vers 1432 lorsqu’il était emprisonné dans l’attente d’une rançon qui ne venait pas. Il s’en dégage une certaine mélancolie, un humour parfois étonnant, et la beauté de la langue de cette époque. Ils seront accompagnés par eux-mêmes et divers instruments produisant une musique finalement fort peu médiévale.