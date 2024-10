Concert : I MESSAGERI voix et musiques de Corse

Le groupe fondé par les frères ANDREANI en 1996, est aujourd’hui incontournable dans le paysage musical Corse. Fort de leurs cinq albums et leurs nombreux concerts donnés aux quatre coins de l’Europe, I MESSAGERI n’a cessé de porter leurs chants aux textes fort, et ce devant un public de plus en plus nombreux au fil des années.

Fabrice et Jean-Michel ANDREANI, entourés de musiciens de renom, chantent une Corse contemporaine, profondément ancrée dans ses racines, mais toujours soucieux de garder un regard tourné vers l’avenir. Entre musique traditionnelle et rythmes actuels, I MESSAGERI flirte avec la world pour une musique sans frontière, où la Corse lie les hommes. Au fil des chants, les voix et les mélodies se tressent, s’envolent, touchent la nef d’une église aux couleurs d’encens, le plafond illuminé d’un théâtre, le ciel étoilé d’une place de village, et reviennent comme un refrain, déjà adopté pour accompagner le long des jours.

I MESSAGERI continue ainsi son chemin, guidé par une volonté inébranlable de créativité, au service d’une musique en mouvement permanent.