Concert I Sentieri

Le point de départ de ce programme était les canti greci salentini, des chants dont les racines musicales se trouvent en Italie, mais qui sont chantées en grec par la population grecque installée depuis des siècles dans le Salento, la région située au sud de l’Apulie, sur la péninsule à l’extrême sud-est de l’Italie (le talon de la botte). Ce fascinant mélange des cultures sud-italienne et grecque nous a incités à entreprendre un voyage de découverte musicale à travers l’espace méditerranéen, et de partir à la recherche d’autres passerelles. Notre voyage nous a menés de l’Italie méridionale vers l’est, en Grèce, et de là dans les Balkans, puis enfin, vers l’ouest, en Corse et Sicile.

Suivez le chemin tracé au travers des sources réveillées par « I Sentieri » avec, dans ces contrées de métissage, la ligne de partage des eaux entre savant et populaire, traditionnel et contemporain. Et plus encore par cette liberté dont se joue l’ensemble, pour le plus grand bonheur du public, laissant la part belle à l’improvisation, à l’imprévu, à la rencontre, en un mot : à la vie.