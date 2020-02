Concert Iberi polyphonies géorgiennes

Alors que la culture géorgienne est devenue plus centrée sur la ville et influencée par la pop, son chant polyphonique unique a été perçu comme menacé. Il figure sur la liste des chefs-d’oeuvre de l’humanité, oraux et immatériels de l’UNESCO, mais une nouvelle vague de chanteurs l’adopte.

Un exemple remarquable, le groupe vocal Iberi (dans l’antiquité la Géorgie s’appelait Iberia) interprète des chansons de dix régions géorgiennes.

Chanter pour eux n’est pas simplement une performance théâtrale et intense, c’est une activité sociale; à la longue table d’un supra, un festin qui est au centre de la vie géorgienne, les nombreux plats et le vin géorgien ne cessent de venir, de même que les toasts et les chansons – chansons de chant, chants de chant, cantiques d’amour, ballades historiques, Chant de louange pour la reine Tamara aux 12-13e siècles (si puissante qu’elle fut canonisée par le roi Tamar par l’église orthodoxe de Géorgie) et de très vieilles chansons de l’époque préchrétienne telles que Lile, au soleil et Kviria, la déesse de la fertilité.