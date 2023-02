Concert : In-Spirit

Une oeuvre qui marquera l’histoire de la contrebasse, puisque l’interprétation de celle-ci ne peut se réaliser qu’avec une contrebasse hors-norme accordée en quintes diminuées, une nouvelle scordatura qui rend possible le renouvellement du langage et les techniques de jeu de l’instrument. In Spirit offre une musique à la fois profonde et lumineuse, dense et limpide, intime et intense, délicate et mystérieuse, singulière et familière.

Dans le cadre du Festival Jazz sur le Grill, en collaboration avec le Théâtre de la Ville de Valence.

Suivi d’un brunch dans l’orangerie du musée (tarification à l’assiette). Ce temps de restauration vous sera proposé par Farine de blé, restaurant spécialisé en petits déjeunés et brunchs.

Sur réservation.