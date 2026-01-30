Concert: Inside The Waves

Salut à toutes et à tous pour cette nouvelle année ! C’est avec enthousiasme que nous vous annonçons la soirée INSIDE THE WAVES !

PICOLO / Mental Techno, Grenoble

Piccolø est un DJ et producteur grenoblois animé par une passion brûlante pour la musique électronique. Depuis ses débuts il y a cinq ans, il façonne un univers à la croisée des mondes, entre techno, hardmusic, tekno, acidcore, trance et reverse bass.

Après avoir fait ses débuts à Grenoble, il devient DJ résident chez Rave Records et s’impose à Lyon dans des clubs emblématiques tels que le Ninkasi Kao et le Petit Salon, avant de s’exporter à travers la France. Depuis 2025, il explore un nouveau terrain : le live. Avec une direction artistique repensée et un sound design organique et agressif, il développe un style Tekno Mental qui lui appartient.

LEOZORUS / Acid Core, Valence

C’est vers 16 ans qu’il fait la rencontre marquante de l’univers des free parties. Cette immersion dans un monde libre, intense et profondément humain va beaucoup l’influencer. Il y découvre une énergie nouvelle, une autre façon de vivre la musique, loin des formats classiques. Porté par cette expérience, il se lance l’année suivante dans la production musicale. Il débute sur Fruity Loops à 17 ans et commence à composer ses premiers morceaux, influencés par la tribe et l’univers underground de la techno. Aujourd’hui, Leozaurus continue d’explorer son univers électronique en live sur FL Studio, à travers une mentale acide et mélodique.

DAZED / Mental Techno, SHZ/Vaison la Romaine

Muni d’ambiances sombres et de kick rebondissant. Vz puise son inspiration dans des styles industriels et puissants. La Tekno indus reste son style de prédilection, mais n’hésite pas à puiser son inspiration dans différents styles de musique pour obtenir un cocktail explosif. Après ces premières raves, c’est la révélation pour lui et débute la MAO en 2020. Inspiré par le côté groove de la tribe, les kicks hargneux de la mentalcore et l’énergie de la hard techno. Vz développe son univers sombre et pesant. À la recherche du sound design qui provoquera des frissons, Vz n’hésite pas à tenter des choses.

KEÏTA / Mental Tekno, SHZ / Grenoble

Il commence à produire ses premières créations musicales lors du confinement de 2020, voyant cette opportunité pour exprimer sa créativité ainsi que sa vision de la musique à travers la M.A.O. Il puise ses inspirations dans l’univers nippon ainsi que le dark fantasy. Avec une direction artistique très marquée pour les univers sombres et dérangeants, son sound design mêle groove obscur, mélodies entraînantes et sonorités expérimentales. Dernièrement, il s’oriente de plus en plus vers l’industrial tekno, tout en incorporant des touches d’autres styles qu’il affectionne.

RAIDEN / Acid Mental Core, Dementors Unity / Ardèche

Introduit à la tekno en 2016, Raiden a commencé la création quelques années plus tard.

À travers ses 10 ans de piano, son sens de la mélodie et du rythme font partie intégrante de sa musique. Influencé par tous les styles, il vous attend pour faire trembler les murs.

3w4 / Hybrid Tekno, Tekno Noise / Montpellier

3w4, membre de @tekno_noise_records, produit des tracks à la croisée de la mental, de l’acid et de la tribe, parfois imprégnées de trance et de drum and bass. Entre rythmes hypnotiques, basslines envoûtantes et nappes éthérées, son live oscille entre frénésie et introspection. Porté par une touche de mélancolie, 3w4 explore sans relâche la frontière délicate entre le chaos et l’harmonie.

SERUM / Acid/Mental, Les Mauvaises Idées / Valence

C’est en 2018 qu’il découvre l’univers des free parties, et il tombe immédiatement sous le charme de l’acidcore et de la mental. Dès 2019, il se lance dans la composition. Fortement influencé par ces styles, il crée des morceaux mêlant nappes rêveuses, textures psychédéliques et Acid distordu bien à lui.

———— Infos pratiques ————

Lieu de la soirée : Mistral Palace, Valence 26000

Horaires : 21h ? 3h40

Prix : 13 EUR

CB et espèces acceptées

Parking gratuit le plus proche (8 min à pied) :

Parking de la Comète

Les véhicules jusqu’à 3,5 t peuvent accéder à ce parking