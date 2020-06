Julie Macaire-Ettabaâ et Justine Desprez explorent librement et de manière très personnelle, l’imaginaire de chansons populaires du monde arabe et offrent au public un concert intime pour voix et accordéon.

Toujours sur le fil, elles tissent avec émotion une musique profonde, puissante et délicate.

Traduisant certains textes en français pour mieux les partager,

les deux musiciennes font vivre avec originalité un édifice musical ancestral, avec une grande complicité et un plaisir évident.

» Depuis que nous jouons ensemble, nous recevons beaucoup de témoignages émus.

Les langues arabes, perses ou kabyles bercent les mémoires et du caractère méditatif des chants, surgit l’émotion.

Nous avons donc imaginé une forme de concert qui pourrait susciter et accueillir cette parole.

Pour cela, nous avons élaboré un » concert participatif et écriture poétique « .

Grace à des histoires, des jeux d’écritures et de petites mises en scène, le concert participatif nous permet l’espace d’un instant, d’immerger le public dans une culture qui a fait de l’art de la parole son joyau