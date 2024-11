Concert : Istrati & the Balkan Quest

Tu avais peur de t’ennuyer cet hiver? eh ben c’est raté, on remet le couvert! Après un concert Blues , on vous invite cette fois-ci à rejoindre les routes des Balkans avec Istrati & the Balkan Quest ! Planche Apéro. Food Truck.

Un brass band serbe, un orchestre à cordes roumain, une boîte de nuit en Grèce dans les années 70? Istrati, c’est un peu de tout ça, habilement mêlé par le son des polyphonies, violon, accordéon, guitare, trompette, tuba et de la batterie!! Ces cinq musicien·nes explorent avec leurs influences multiples ce que peut être la musique des Balkans, de ses formes traditionnelles à celles d’aujourd’hui, les racines dans les fêtes calendaires millénaires et les cimes dans les clubs de nuit tsiganes. A l’image de son homonyme écrivain, Istrati est un projet baroudeur et passionné!

Et bien sur notre bière à la Pression* et du gros smile pour cette soirée qui s’annonce bien chouette !

