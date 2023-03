Concert Italien

Catherine Bernardini soprano soliste et Monique Cieren au clavecin,l e choeur Die Cantat, et le Quatuor à cordes du Sud Ouest

Programme : Monteverdi Cantate Domino pour choeur et cordes

Airs italiens pour soprano et clavecin

2 quintettes de Soler pour clavecin et cordes

Magnificat de Durante soprano, choeur et cordes .