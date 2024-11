Apporte ton instrument et rejoins Jean-Marc Henaux à l’ harmonica et son équipe de musiciens talentueux pour une soirée 100% blues, groove et improvisation. Une occasion parfaite pour laisser briller tes talents de musicien ou simplement profiter de performances live autour d’une bonne bière artisanale.

Lance-toi sur scène ou viens profiter d’une soirée inoubliable au Jean-Louis Saloon !