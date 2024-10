Concert Jazz manouche avec le groupe Berzingue

Petit nouveau dans la sphère » manouche » , BERZINGUE propose à tous un détour au pays du jazz de comptoir, répertoire populaire, énergique et envoutant.

Ce quartet à cordes drômois, reprend la recette authentique du swing » à la française » en y mêlant leurs influences et y ajoutant une modernité par leurs compositions et leurs improvisations.

Bien qu’ayant pris comme origine une expression mêlant éthylisme et vitesse, il est bien question ici de prendre son temps et de l’apprécier, jusqu’à ce que l’ivresse des notes de musique ne vous enivre !

BERZINGUE, une histoire de tempo? À toute berzingue, en valse ou en ballade, peu importe, il est temps de vibrer au son des cordes.

Lucie Girard : violon

Ivan Gorlier : guitare

Cesar Nicolaïeff : guitare

Maxime Tritschberger : contrebasse