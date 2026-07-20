Concert – Jazz Swing – Kiosquela Trio

Ouverture des portes 18h
Concert 20h30
Boissons et restauration sur place
No CB
Kiosquela Trio, Jazz/Swing manouche et musiques de l’Est pour une ambiance conviviale et chaleureuse !
Pestel Café, avenue de la division du Texas 26150 Die Tél. 06 19 27 89 07
Ouverture des portes 18h
Concert 20h30
Boissons et restauration sur place
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