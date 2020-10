Concert Jazz – The Memory Box

Trois chanteuses-instrumentistes swinguent en harmonie et s’emparent du répertoire jazz des années 40-60 façon Andrew Sisters, non sans quelques détours du côté du rock, de la musique brésilienne et de la chanson française…

Sabine Sassi : chant, caisse claire, guitare, arrangements.

Emilie Llamas : chant, flûte traversière, percussions, arrangements.

__

1ère partie

Julie M Dorsay – Duo piano / voix

Standards jazz

Julie M Dorsay offre une interprétation élégante, généreuse et sincère des mélodies et textes Jazz qu’elle préfère, dans le respect de la tradition et des grandes figures que sont

Ella Fitzgerald, Billie Holliday ou Chet Baker. Denis Fenelon l’accompagne avec virtuosité, délicatesse et une admiration non dissimulée pour Bill Evans. Ce duo d’une grande profondeur vous laissera ses airs dans la tête et sa chaleur dans le coeur.

Julie Moingeon : chant et flûte traversière.

Denis Fenelon : piano.

Nolwenn Tanet : chant, guitare, caisse claire, arrangements.