Concert : Jean KAPSA, pianiste – Les Classiques de l’Orangerie

Originaire de Loriol-sur-Drôme, le pianiste et compositeur Jean Kapsa se distingue pour sa singularité musicale tant en France qu’à l’international.

Il collabore avec de nombreux musiciens de jazz et enregistre avec plusieurs formations. Son dernier album piano solo, ‘Syncline’, est récemment sorti sur le label de Nils Frahm (‘Leiter’).

Au cours de sa carrière, sa curiosité et son talent pour l’improvisation l’ont amené à revisiter les oeuvres de compositeurs classiques tels que Mozart, Fauré, Satie ou encore Haendel, leur apportant une perspective unique. En réinterprétant ces pièces, il crée un pont entre la musique d’hier et celle d’aujourd’hui.