Concert jeune public – Nominoé

Est-ce que l’on rêve de devenir un héros ? Est-ce que ça se fabrique un modèle à suivre ? Et quel plus grand modèle qu’un roi, qui sauve sa région pour en faire un pays ? Nominoé n’était pas destiné à devenir roi.

Et pourtant, les évènements, les personnes qui traversent sa vie, vont lui offrir de se hisser jusqu’au pouvoir, peut-être même s’y heurter.

Dans ce spectacle la musique parle à l’âme, aux corps et aux esprits. Dès que l’on entend la musique, elle nous fait convoquer des images, des souvenirs, des émotions.

Pour cela, il n’est pas seul, son ami Convoïon le soutien. Pour lui, il active, ses réseaux, développe son image, maîtrise sa notoriété, partage et fait la promotion de ses actes. Il a toujours un temps d’avance. Il détermine comment agir, comment grandir.

La musique parle à l’âme, aux corps et aux esprits. Elle arrange les foules, est hymne. Elle remplie les vides laissés. Dès que l’on entend la musique, elle nous fait convoquer des images, des souvenirs, des émotions.

Ainsi se joue cette histoire, celle d’un homme qui n’est pas né roi, mais qui l’est devenu, au moins un instant.