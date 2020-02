Concert Jeune Public Pick O’Rama – Mamoot

Et si on sortait des standards du rock ? Et si les petites oreilles se mettaient pour une fois à écouter du rock psychédélique ou du grunge ?

C’est le pari timbré des 4 musiciens de Mamoot qui proposent dans ce concert audiovisuel une expérience inédite aux petits spectateurs : balade itinérante et sonore dans les sous-sols de New-York à Seattle en passant par Londres et Manchester. Pop, hip-hop, électro, rock, garage… On y écoute de tout !

A la fois festival sonore et cinématographique, Pick’O’Rama balaie les quatre coins de la scène anglo-saxonne pour initier les petits (comme les grands) aux joies électriques et éclectiques du rock alternatif.

Distribution:

Claviers & chant : Antoine Bellanger

Guitare baryton & claviers : Yoann Buffeteau

Guitare basse & chant : Michel Le Faou

Batterie & chant : Pierre Marolleau

Régie son et lumière : Loïg Nguyen

Coproductions : ADAMI, CNV, L’Echonova (Saint-Avé), Clair Obscur – Festival Travelling (Rennes)

Partenaires : File 7 (Magny-le-Hongre), L’Excelsior (Allones), L’Autre Canal (Nancy)

Site internet: http://www.armada-productions.com/pickorama/