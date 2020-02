Concert Jeunes Talents

Melissa Dattas, alto et José Arrué, piano – Sonate,César Franck- Prélude, Bach – Capriccio Vieuxtemps

Née à Agen, en juin 1997, Melissa Dattas commence l’alto à l’âge de 8 ans auprès de Magali Apparailly au conservatoire départemental d’Agen. A 11 ans, elle intègre le Conservatoire régional de Toulouse où elle obtient un prix avec mention très bien et à l’unanimité avec les félicitations du jury. » A 16 ans, Lily entre à l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe de Pierre-Henri Xuereb qui lui donne la possibilité de jouer avec de prestigieux musiciens tel que Dejan Bogdanovic avec lequel elle suivra une Masterclasse au Poët-Laval en 2015. Elle intègre alors le CNSM de Paris dans la classe de Pierre Henri Xuereb en alto et d’Emmanuelle Bertrand pour la musique de chambre. Elle multiplie les expériences de musique de chambre et de soliste. Elle poursuit ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles en Master spécialisé avec Vladimir Bukac.