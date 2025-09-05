Concert : « Joharpo » – Les Jeudis de l’Orangerie

JOHARPO signe un Blues & Folk intemporel, entre héritage des racines américaines et inspirations contemporaines, porté par des riffs vibrants et des ballades poétiques.

Porté par la scène, JOHARPO déploie un Blues & Folk intemporel qui captive dès les premières notes.

Nourri par de nombreuses escales, du Southside de Chicago à Austin (Texas), jusqu’aux rues de Clarksdale (Mississippi), le quartet puise son inspiration au coeur des terres mythiques du blues.

Entre riffs électrisants et balades poétiques, il affirme une identité sonore singulière.

Avec son nouvel album » Last Tides Of Magnolias « , le groupe confirme cet ancrage musical, oscillant entre respect des racines et ouverture aux influences contemporaines.