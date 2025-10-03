Concert : Johnny Makam

Vous aimez les concerts qui font chanter, danser et voyager ?! Alors rendez-vous au Vacarme Exquis pour vous faire envouter par le quintet Johnny Makam ! Karavan s’occupera du before et de l’after pour que la soirée ne s’arrête jamais !

Né à Istanbul, Johnny Makam bouscule les codes des musiques traditionnelles Turques en les fusionnant avec les musiques actuelles.

Leur E.P Elektronik Ziyafet (Oct. 2023) les a révélés au grand public, propulsant le groupe sur le devant de la scène. En 2024, ils écument les festivals de l’hexagone, et entament en 2025 la composition de leur premier album prévu pour début 2026 tout en continuant à tourner.

Au coeur de leur musique, la voix envoûtante de la chanteuse Ebru Aydin est le fil conducteur qui relie avec une puissance émotionnelle rare les sonorités orientales à l’électro et au rock. Les improvisations saisissantes de la guitare et du saxophone, associées aux pulsations organiques de la rythmique, éveillent des émotions intenses qui transportent à coup sûr le dancefloor sur le chemin de la transe.

Johnny Makam est une véritable révélation, un groupe à suivre de près !