Concert Joseph Kamel

Après s’être notamment fait remarquer lors de l’émission « The artist » sur France 2, Joseph Kamel a par la suite pu s’initier à la seine en assurant les premières parties de Julien Doré avec qui il partage le titre « Beau ». Porté par sa voix singulière et un premier album « miroirs » rempli d’émotions et de questions inspirées de son vécu.