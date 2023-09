Concert : Kaluwo (actual afro sound)

Tarifs : 10EUR en plein tarif et 8EUR pour les adhérents

ORIGINAIRE DE MONTÉLIMAR, LE GROUPE PROPOSE UNE MUSIQUE ORIGINALE À LA CROISÉE DE LA MUSIQUE AFRICAINE ET DU POP-ROCK OCCIDENTAL.

LE GROUPE EST COMPOSÉ DE MARLÈNE (CHANT, GUITARE), CHRISTOPHE (CHANT, FLÛTE FOULBÉ, PERCUSSIONS), JEAN-BAPTISTE (BATTERIE) ET FRANCK (BASSE).

LA PREMIÈRE QUALITÉ DE KALUWO EST SON MÉTISSAGE MUSICAL PARTICULIÈREMENT RÉUSSI, LES INFLUENCES DE CHAQUE MEMBRE SE MÉLANGEANT HARMONIEUSEMENT SANS QU’AUCUN NE PRENNE

LE PAS SUR LES AUTRES. LA MUSIQUE DU GROUPE EST AINSI PLUS ACCESSIBLE QUE LA MUSIQUE AFRICAINE TRADITIONNELLE POUR

LES NÉOPHYTES TOUT EN RESTANT TRÈS AUTHENTIQUE (NOTAMMENT GRÂCE À L’UTILISATION DE NOMBREUX INSTRUMENTS TRADITIONNELS ET DE PLUSIEURS TYPES DE CHANT).

IL CONVIENT ÉGALEMENT DE SALUER LE TRAVAIL EFFECTUÉ SUR LES COMPOSITIONS, QUI VARIENT INTELLIGEMMENT LES AMBIANCES ET LES TEMPOS SANS QUE L’ALBUM NE PERDE SA COHÉRENCE

GÉNÉRALE.

MAIS LA PLUS GRANDE QUALITÉ DE KALUWO EST BIEN L’HARMONIE ET LA COMPLICITÉ QUI RÈGNE ENTRE SES MEMBRES, AINSI QUE LE PLAISIR DES MUSICIENS À PARTAGER LEUR MUSIQUE AVEC L’AUDITEUR.

ET SI CETTE ÉNERGIE POSITIVE EST ÉVIDENTE EN CONCERT, ELLE EST ÉGALEMENT PALPABLE SUR L’ALBUM !