Concert : Kap Bambino

Avec No Domination, le duo Caroline et Orion réinvente leur dark wave electro punk : tranchante, puissante, sombre et captivante. Toujours le même, et pourtant toujours différent. Leur musique est un mélange cathartique de violence et de générosité, à la fois dure et lumineuse. Kap Bambino est une boule d’énergie qui ne brûle pas, mais qui vous rend plus fort.

En première partie retrouvez Mila Dietrich, artiste qui défend une vision libérée de la techno, invitant synthés, vocaux et références trance, trap ou rock dans ses productions.

En afterparty retrouvez JOUBe, artiste qui combine dancefloor, rencontre humaine et vélo.

KAP BAMBINO

C’est bien plus qu’un concert : toute la tempête de Kap Bambino déferle sur nous : déluge assouvi, expérience vitale, de celles qui marquent, de celles qui transforment. Il y a un avant et un après. Certains orages grondent en silence, d’autres nous noient.

Mila Dietrich en 1ère partie

Le mélange des genres comme étendard électronique : avec le lancement fin 2023 de son propre label Devilish et la sortie de son deuxième album You Will Never Be Alone en mars 2024, Mila Dietrich défend une vision libérée de la techno, invitant synthés, vocaux et références trance, trap ou rock dans ses productions comme dans ses DJ-sets. Tant qu’on peut danser et s’émouvoir à la fois, peu importe les étiquettes.

Au commencement était le rock, qu’il soit écouté (tendance émo) ou pratiqué à la batterie. Mais le rock, ça se joue en groupe, et donc en concessions. Alors Mila Dietrich se tourne très vite vers la musique électronique, exercice solitaire, par conséquent plus libre. C’était en 2015, à Marseille. Aujourd’hui, Mila n’a pas encore atteint la trentaine que le projet fête bientôt ses dix ans.