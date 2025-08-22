Qui se cache derrière Képa ? Bastien Duverdier. Il joue de la guitare, de l’harmonica et compose ses propres morceaux de blues. Pourtant à 27 ans, rien ne prédestinait ce skateur professionnel à monter sur scène : » mon rêve était de skater aux quatre coins du monde « . Il se met à gratter sur une guitare. Il compose ses premiers morceaux. Peu à peu, il crée son genre : le post modern blues qu’il joue sur des guitares acoustiques, en acier, amplifiées, un modèle fabriqué dans les années 1930 aux Etats-Unis.
Concert Képa
