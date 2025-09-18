Concert

Concert Klezmer avec le groupe Tagazic

Musique de la baltique à la mer noire. Air et danses populaires

Le 05/10/2025 17:00

25 rue de l'ancien Temple 26220 Dieulefit Tél. 04 75 46 46 33

Gratuit pour les visiteurs