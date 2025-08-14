« Faut que ça sonne comme les grands singes .
Comme une reine des chamanes coincée dans un garage punk. Une armée d’Amazones, étirant leurs cordes sur des mots ivres du cousin de K. Dick. Une onde océanique de James Blake plantée dans le flanc d’une baleine. Une branche centenaire s’enroulant autour des trippes du monde, qui t’attrape et te soulève.
Ca doit respirer la forêt vierge, le vieux chêne afro-créole, trapper les sons arrivés de la Plateforme-Mégalopole. Un nuage d’électro-têtards te grimpant comme un baobab.
Une scène fantasmatique qui l’inspire dans laquelle madame Odezenne poursuit Tune-Yards, en jogging de De Prettto, pendant qu’au loin Minvielle déBlabla-Terre des syllabes de Dead Can Dance en The Do mineur.
Faut que ça transpire les loups de ses nuits de loops, les mots qui collent, l’envie d’hurler, la soif de découverte. La profonde solitude en angle extra-sociabilité. Ses pas dans les pads, des voix dans les pattes.
Concert Krem Grabuge – à la brasserie Les Gens sérieux
KrèM Grabuge ». SOLO électro-ethnique vocal. Food truck Pépé Rony.
27 Quai André Reynier 26400 Crest Tél. 06 82 26 87 28
