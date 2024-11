Concert : L’1nconsolable (hip hop old school)

L’1consolable en concert pour sa sortie d’album ! Après Sauvage et Féral, L’1consolable poursuit son échappée musicale avec Contreforts, un album sylvestre et montagneux, intime et politique

Installé sur les contreforts ouest du Vercors depuis un peu plus de deux ans, la musique que L’1consolable y produit donne à entendre ce qui en lui a été transformé par la proximité immédiate des montagnes et des forêts et des êtres multiples qui les peuplent. De nouvelles manières d’écrire et de composer se font jour: la forêt pousse partout, s’enracine dans les mots, se love dans la langue même.