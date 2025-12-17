Concert : La Maison #1 / Ogod / Cheers

? LA MAISON

? OGOD + CHEERS

? MAR 20 JAN ? 8/5*EUR ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver : https://www.billetweb.fr/la-maison1

————————————

? OGOD

Heavy Acid Punk, Valence Angeles

Après deux décennies à sévir dans l’underground dangereux de Los Angeles, OGOD (Over-Gain Optimal Death) affirme son Acid Punk » In The Red » avec l’esthétique d’une maison hantée. Revenu à la vie en France, ce power trio guidé par la Fuzz poursuit sa quête d’expériences physiques et mentales via le volume, la vitesse et la répétition. Leur son, à la fois unique et étrangement familier, évoque la Psych-Garage des 60s autant que le Hardcore et le Raw Punk des 80s. Porté par des grooves à la Stooges, l’énergie de Motörhead et des voix féroces, OGOD transforme le chaos en un ensemble compact où batterie mitrailleuse et basse fuzz hypnotique s’entrelacent. Entrant dans sa seconde phase, le groupe continue de propulser le Rock and Roll vers des dimensions inconnues.

?? LINKTR.EE : https://linktr.ee/overgainoptimaldeath

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/OVERGAIN

?? INSTA : https://www.instagram.com/overgainoptimaldeath/

? CHEERS

Indie Rock, St Donat sur l’herbasse

Nous sommes CHEERS, un groupe d’indie rock venu tout droit de Saint-Donat-sur-l’Herbasse – un petit village tranquille qui abrite pourtant un garage de 10 m² où nous façonnons nos chansons. Line-up : Julien Bloch – Chant & guitare (music is not fun) Léo Dô – Basse & choeurs (off models) Régis Mathon – Guitare (the socials) Julien Cornut – Batterie Notre musique s’inspire de l’énergie brute des années 90 : un peu de sueur, un peu de fuzz, beaucoup d’amour. On navigue quelque part entre l’énergie d’un pogo de lycée et la mélancolie d’un slow sur cassette.

?? INSTA : https://www.instagram.com/cheers_band1/

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/int…/album/5IKktdCofThQHmVu1C9Awu

?? BANDCAMP : https://cheersband.bandcamp.com

————————————

CB & gentils prix au Bar !

————————————

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité.

Mais nous sommes attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face à toute violence ou harcèlement : physique, sexiste et sexuelle, raciste, transphobe, homophobe, validiste….

Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous et toutes les bienvenu.es.

Nous exclurons, ponctuellement ou définitivement, toute personne ne respectant pas les valeurs et règles qui sont instaurées au Mistral Palace.

————————————