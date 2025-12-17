Concert : La Maison #2 / Unkomun / Lara Dikale / Laxys

Soirée dédiée à deux artistes que nous avons accompagné durant l’année 2025, en partenariat avec les locaux Rock : UNKOMUN et LARA DIKALE. Ils invitent LAXYZ pour compléter la soirée.

————————————

? LA MAISON

? UNKOMUN + LARA DIKALE + LAXYZ

? VEN 23 JAN ? 5EUR ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver : https://www.billetweb.fr/la-maison2

————————————

? UNKOMUN

Mental, Valence

En 2021, ils se rencontrent en soirée et s’aperçoivent qu’ils ont la même passion : la musique.

Ils ont 21 ans lorsque fusionne leurs projets, animé par la volonté de produire une Mental puissante, des Basslines acid et mélodies synthétiques.

Unkomun s’installent dans le monde de la Mental, Acid Tekno, où leurs performances s’articulent dans une approche live machine.

Ils vous feront voyager à travers leurs mélodies d’Acid et vous guideront vers leur univers peu komun.

?? LINKTR.EE : https://linktr.ee/UNKOMUN

?? INSTA : https://www.instagram.com/unkomun.live

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/…/artist/4fGIcS9ri3dd1usjt9cTFu

?? SOUNDCLOUD : https://soundcloud.com/unkomunproject

?? VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=RsIWs8n9DDI&t=1429s

? LARA DIKALE

Post Looser, Drôme

Entre envies de suicide et euphorie d’un avenir radieux ou les loosers seraient au sommet de l’échelle sociale, voilà l’intervalle dans laquelle se situe Lara Dikale, pop star presque ratée en quête de reconnaissance.

?? INSTA : https://www.instagram.com/lara_dikale/

?? BANDCAMP : https://laradikale.bandcamp.com/

?? VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=jiIWa-rpm1Q

? LAXYZ

House Breakbeat Mélodique, Valence

Bercé par la musique électronique sous toutes ses formes, après avoir créé un projet Acid Core sous le nom de Mylacid, il est temps pour lui de parcourir aussi d’autres styles musicaux, et particulièrement la House qui l’accompagne depuis toujours.

C’est avec la volonté de performer en Live avec une grande part d’improvisation que Laxyz se fera un plaisir de vous faire danser avec ses mélodies planantes et ses rythmiques envoutantes.

?? INSTA : https://www.instagram.com/laxyz_music?igsh=ZHhkd2tycG9xMDB1

?? SOUNDCLOUD : https://soundcloud.com/laxyz-music

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/…/artist/7CvOVq7gX35VqN8AgiIPZa

————————————

CB & gentils prix au Bar !

————————————

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité.

Mais nous sommes attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face à toute violence ou harcèlement : physique, sexiste et sexuelle, raciste, transphobe, homophobe, validiste….

Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous et toutes les bienvenu.es.

Nous exclurons, ponctuellement ou définitivement, toute personne ne respectant pas les valeurs et règles qui sont instaurées au Mistral Palace.