Concert : La Mòssa

Pour une sonorité plus rugueuse, elles convoquent avec force les percussions qui deviennent la cinquième voix. La Mossa est un mouvement perpétuel.
CHANT ET PERCUSSIONS : Emmanuelle Ader, Sara Giommetti, Aude Marchand, Lilia Ruocco.
Quatre voix féminines uniques et complémentaires, provoquent un tourbillon polyphonique. Abreuvées à la source de répertoires traditionnels, elles créent un set de compositions bien ancrées dans le présent.
15 place de la Pangée 26120 La Baume-Cornillane Tél. 04 81 66 52 06
Pour une sonorité plus rugueuse, elles convoquent avec force les percussions qui deviennent la cinquième voix. La Mossa est un mouvement perpétuel.
CHANT ET PERCUSSIONS : Emmanuelle Ader, Sara Giommetti, Aude Marchand, Lilia Ruocco.
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