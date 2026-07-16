Concert

Concert : La Mòssa

Quatre voix féminines uniques et complémentaires, provoquent un tourbillon polyphonique. Abreuvées à la source de répertoires traditionnels, elles créent un set de compositions bien ancrées dans le présent.

Concert : La Mòssa
Le 25/07/2026 21:00

15 place de la Pangée 26120 La Baume-Cornillane Tél. 04 81 66 52 06

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Pour une sonorité plus rugueuse, elles convoquent avec force les percussions qui deviennent la cinquième voix. La Mossa est un mouvement perpétuel.

CHANT ET PERCUSSIONS : Emmanuelle Ader, Sara Giommetti, Aude Marchand, Lilia Ruocco.