Concert : La musique magique de Harry Potter

Expérience cinématographique et musicale unique en son genre : La musique magique de Harry Potter. Cette musique de film primée arrive maintenant en Europe sous forme de concerts uniques.

Les spectateurs vivront les moments musicaux les plus significatifs de Harry Potter. Le programme comprend les bandes originales composées par John Williams, cinq fois oscarisé, Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un Oscar.

Une expérience unique !

Cette soirée sera un voyage musical dans cet univers ou amitié, aventure, amour et cohésion se croisent dans le monde dangereux des magiciens. Les visiteurs peuvent s’attendre à être plongés dans un monde d’enchantement ainsi qu’à une dimension sonore unique qui leur laissera la chair de poule. Les effets visuels et magiques feront battre le coeur de tous les fans de Harry Potter un peu plus vite.

Ce spectacle d’une durée de 1h30 à 2h réunit environ 45 musiciens et choristes, ainsi que plusieurs solistes, et sera présenté par un ou une actrice des films, qui accompagne le public tout au long de l’expérience.

Le spectacle est interactif et s’appuie sur des écrans LED diffusant des visuels liés aux films afin de renforcer l’immersion.

Le Théâtre des Cordeliers étant équipé de places PMR, l’accueil du public à mobilité réduite est bien entendu assuré.

À l’issue de chaque représentation, une séance de photos et de dédicaces est organisée, ainsi qu’un stand de merchandising.