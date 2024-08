Concert – La Note Invisible

Depuis que l’humanité existe, la musique existe. Elle traverse toutes les frontières, même nos limites imaginaires. Enracinée dans les traditions ancestrales, la Note Invisible nous invite au voyage intérieur, c’est une porte vers nos cordes sensibles. Michel Gentils et Samuel Cattiau posent un regard sur des textes anciens devenus patrimoine musical. Interprètes et compositeurs, ils proposent une lecture d’aujourd’hui d’un répertoire qui a traversé les cultures de l’Occident et du Levant. Chants français, anglais, irlandais, italiens, chants des Amériques, chants des montagnes, chants de louanges, chants de voyages et voyages du chant, c’est tout un patrimoine qui continue à vivre. La Note Invisible c’est peut-être la » part des anges » en musique ?