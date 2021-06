Concert La Pêche- Chez Les Zythonautes

LA PÊCHE est un joyeux collectif musical dédié a l’étude et la célébration des musiques populaires d’Europe de l’Est. Crée à San Francisco puis exporté en Europe dès 2017 sous la direction du saxophoniste Paul Bertin, le groupe rassemble des musiciens de haut vol pour créer un son unique, imprégné des traditions folkloriques. Voyageuse, comme le sont ses mélodies, La Pêche a notablement joué au Tulum Jazz Festival (Mexique), Vidor Festival (Hongrie), collaboré avec Balkumbia à Barcelone et Inspector Gadje à San Francisco.

Facebook: https://www.facebook.com/lapechesf

Site internet: http://www.lapechesf.com

Youtube: https://youtu.be/IOoaK1-4ydk

Entrée à Prix Libre

