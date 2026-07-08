Au programme : concerts live, bonne ambiance, restauration et plaisirs gourmands en terrasse. Le Petit Taillade, Le Bistro M et L’Écrin Gourmand vous accueillent pour régaler vos soirées. Venez en famille ou entre amis , on vous attend nombreux !
Concert
Concert – la place Taillade s’anime
Cet été, la Place Taillade s’anime ! Les restaurants de la place vous donnent rendez-vous pour des soirées conviviales en musique.
Le 10/07/2026 Informations complémentaires
Place Xavier Taillade 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98
Gratuit pour les visiteurs