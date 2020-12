Concert – La réussite – Carnet de route sonore

C’est avec joie que nous pouvons , dimanche 20 décembre, à 14h30 et 18h00 ouvrir la porte de l’Atelier aux Estampes pour une soirée chaleureuse en compagnie de Thérèse Bosc … musicienne raconteuse extraordinaire…

Le poêle de l’Atelier va faire battre son coeur et le vin chaud nous attendra à la sortie.

Quatre années sont passées depuis son dernier concert ‘La Rôdeuse’ aux Estampes …

La salle était complète et le public ravi de voyager avec les carnets de voyages et l’univers sonore de Thérèse.

Le 20 décembre nous allons de nouveau voyager (comme on en rêve en ce moment!) avec » La Réussite » Carnet de route sonore, du Couac au je ne sais quoi.

Il y aura deux représentations afin de respecter le protocole sanitaire et les règles de distanciation – 14h30 et 18h00…

Ce qui vous laisse le temps de rentrer chez vous avant d’être transformé en potiron!

Durée du concert : 1h12 minutes

PORT de MASQUE obligatoire

Tarif: 10EUR – Réservation et masque obligatoire!

Tel: 0618853351

samildanach26@gmail.com