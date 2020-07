Concert LàK / chansons du monde arabe pour voix et accordéon

L’instrumentarium atypique pour ce répertoire répond à l’envie de trouver un langage commun à deux mondes qui semblent éloignés et qui pourtant partagent une même histoire.

N’hésitant pas à traduire certains textes en français pour mieux les partager,

Julie Macaire-Ettabaâ et Justine Desprez mettent leur propre pierre à un édifice musical ancestral, avec une grande complicité et un plaisir évident.

Julie Macaire-Ettabaâ / voix lead, daf, cajón

Justine Desprez / accordéon, ukulélé, choeur

Vous trouverez de quoi vous restaurer et vous abreuver à partir de 16h à la Brasserie.