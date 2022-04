Concert : Laura Cox

Ce quatuor mené par la jeune Laura propose des riffs à gogo et des solos de guitares dignes des plus grands : imaginez un AC/DC féminin, un Ted Nugent moins réac et un ZZ Top sans les poils… Bref une Joan Jett du XXIème siècle ! Il s’agit d’un héritage hard rock et non heavy metal clairement revendiqué, servi par des compositions originales et une présence scénique à réveiller les morts. Le groupe cultive la nostalgie d’un rock des seventies mais avec une énergie contemporaine. Nos ainés savoureront quelques lointains souvenirs et les plus jeunes en oublieront leurs idoles …