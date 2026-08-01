Concert – Lauve (indie pop soul)

On mange quoi ? Possibilité de se restaurer avant l’événement au restaurant de l’auberge. Réservations conseillées par téléphone.

LAUVE transforme ses émotions en mélodies captivantes, mêlant des sons indie, pop et soul. Grâce à sa voix sincère et à des arrangements délicats, elle donne naissance à un univers intime mais universel, où chaque note résonne comme un écho à nos propres sentiments. En 2024, elle a dévoilé son triptyque musical avec Come Over, No One To Call et Chemical.

À travers ses textes et ses mélodies, LAUVE rappelle à chacun.e que la musique est avant tout un miroir de nos âmes, un lieu de rencontre entre l’artiste et l’autre.

Restauration: tous nos produits sont frais et locaux et cuisinés en direct. Pas de congélation, pas de produits transformés… Cela signifie que nos stocks sont limités. Ainsi, chaque réservation nous aide à mieux anticiper notre travail. Merci à vous