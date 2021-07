Concert « Le Bal Poussière »

Cap-Vert Brésil Pérou Congo La Réunion. Le répertoire du Bal Poussière est une traversée sonore des continents Un projet original qui se substitue aux bals classiques, inspiré par les musiques africaines et leurs influences au delà des océans

Cap-Vert , Brésil, Pérou, Congo , La Réunion, le répertoire du Bal Poussière est une traversée sonore des continents, un projet original qui se substitue aux bals classiques, inspiré par les musiques africaines et leurs influences au delà des océans.

Rumba congolaise, samba, funk psychédélique, festejo, maloya … sont autant de chants et de rythmes chaloupés qui invitent à la danse.

C’est l’étreinte d’un Twist avec un chant éthiopien , d’une valse avec une complainte péruvienne. Les mouvements de population engendrés par les diverses colonisations ont créé un métissage d’une immense richesse musicale.

Le Bal poussière créé en 2017 par les musiciens du collectif King Tao dans la Drôme, s’empare avec délectation de toutes ces pépites et nous entraine sur la piste pour avec eux … Faire monter la poussière!