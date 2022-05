Concert Le Fond D’la Classe+Dubanko

Le samedi 4 juin prochain, c’est l’association Libre Baz’ART qui prend possession des Zythonautes, le temps d’une soirée, pour fêter les 1 an de l’association

Chez Les zythonautes, on aime les belles initiatives et les belles énergies. Et c’est ce qu’on a retrouvé dans cette association, qui a pour objet de développer des actions artistique culturelle, radiophonique sociale et éducative. Nous n’avons donc pas hésité à leur laisser carte blanche, pour vous concocter cette folle soirée d’anniversaire

La soirée sera riche en surprises et en bonne musique! Avec notamment, Le Fond D’la Classe et Dubanko.

Facebook Libre Baz’art : https://www.facebook.com/Libre-BazART-100317035654331

Facebook Dubanko : https://www.facebook.com/dubanko

Facebook Le Fond D’la Classe : https://www.facebook.com/lefond2laclasse

Entrée à prix libre et conscient!

Et bien sûr de quoi étancher votre soif et remplir vos estomacs.

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par les p’tits bras musclés des Zythonautes), mais aussi du vin, des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication zythos) , du saucisson, du fromage, du paing’ !!!