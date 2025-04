Concert : Le grand orchestre des frères bizarre

Ils sont bizarres ces Frères Bizarre, ils viennent jouer de la musique, mais……….. ils ne s’expriment qu’avec des sons, des onomatopées, sans les mots !

Quel drôle de concert que voilà, ils sont complices, joueurs, et utilisent une quinzaine d’instruments. Et puis ils jouent avec le public, réagissent à ce qu’il se passe, et laissent vivre ce que le public et les enfants doivent vivre.

Ces deux olibrius ont plus d’un tour dans leur sac et plus d’une note dans leur manche. Leur écoute et leur malice rendent bien des choses possibles…

« Dis Papa, l’enfance ça dure longtemps?

-Toute la vie, si tu le décides mon enfant. »