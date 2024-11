Concert : Le Jardin imaginaire (Samuel Cattiau et Ihab Radwan)

On y découvre encore aujourd’hui un jardin de plantes aromatiques et médicinales.

Nous nous sommes retrouvés en trio au coeur de cet édifice et de ce jardin, avec Michel Godard, musicien et compositeur (serpent, guitare basse) et Ihab Radwan (oud et chant),

pour 2 résidences de création. Nous avons semé des graines au printemps, nous en avons récolté les fruits à l’automne, pour vous présenter ce « Jardin Imaginaire ».

Concert en duo

Samuel CATTIAU (chant, contre-ténor, baryton)

Ihab RADWAN (Oud & chant)

On entre dans un jardin comme dans son atelier. C’est une porte vers ce que nous appelons « la nature ».

C’est un ouvrage que l’on côtoie, on y revient. C’est un espace

libre, l’antre à l’extérieur de soi. Au fil des jours, des saisons, il nous invite à la création, à y retourner, à nous reconsidérer sans cesse.

A partir de recherches sur des traités de botanique, des textes et des poésies du Moyen Âge et de la Renaissance, Samuel Cattiau regarde le jardin et l’interroge.

Une plante a-t-elle sa musicalité propre ? Peut-on imaginer des musiques organiques et botaniques ?

? Dédicaces et rencontre avec les musiciens à l’issue du concert

? Boissons et pâtisseries orientales