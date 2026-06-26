Samuel Cattiau, chanteur et compositeur, a puisé dans notre patrimoine culturel d’Occident et d’Orient, à la recherche de textes, poèmes et traités botaniques du Moyen Âge et de la Renaissance, et pour certains, beaucoup plus anciens. Il invite Ihab Radwan (Oud et chant) pour cette aventure, pour présenter un répertoire vivant et » organique » !
Concert – Le Jardin Imaginaire – Temple de Die
Végétal, world & classical music
» Une immersion poétique dans le monde végétal, une voix rare, un hymne à la nature et à la musique »
Avec Samuel CATTIAU (chant, contre-ténor, baryton) et Ihab RADWAN (Oud & chant)
1 Rue Notre-Dame 26150 Die Tél. 06 21 02 73 71