Concert : Le Mo Sparrow & Fred Barontini

Valentinois de souche et passionné de musique électronique, » LeMo Sparrow » commence a mixer aux vinyles dans les fameuses soirées d’extérieurs improvisées fin des années 90.

Après de nombreuses années dans l’ombre, sa passion pour l’électro-house et la minimal l’a poussé à monter sa chaîne YouTube pour le plaisir de partager ses Mix en live streaming en direct de son studio. Maintenant, il commence à refaire quelques Set DJ en public dans les bars événementiels de la région Valentinoise et faire parler de lui grâce à un style bien particulier qui est celui des soirées Montpelliéraines des année 2000.

Il peut aussi nous surprendre avec de la Deep House Tech House, de la house progressive, de la minimal progressive, et même des sons plutôt orientés technos Belges. Il sait et sera vous endiabler dans ses Set de folies.