Comme un éclair ils s’introduisent dans vos oreilles pour chuchoter leurs riffs de guitare disto/percutants dans le boom de votre coeur de boomer et de djeuns et dans la grosse caisse ils hurlent leur rage de vivre !
Food Truck –> Le Camphrier Egaré
Concert Le petit chat est mort à Les gens sérieux
C’est chaud, chaud, chaud avec Le Petit Chat Est Mort!!!!
Rock poétique sauvage.
Ils son 3 : guitare rythmique, guitare solo, trombonne, baqtterie, claviers, cloches, tuyau, et chant.
27 Quai André Reynier 26400 Crest Tél. 07 86 11 83 06
