Concert : Le Printemps de la musique baroque

Le printemps de la musique baroque – madrigaux et pièces instrumentales d’Allemagne, Italie et Angleterre à l’aube du 17ème siècle.

Ce programme vocal (10 voix de femmes) et instrumental (violon, flûtes à bec, 2 violes de gambes et harpe ) nous plonge dans la musique de très grands compositeurs du 17ème siècle tels que Emilio Cavalieri, Cipriano da Rore, Giovanni Fontana en Italie ou bien Johann Hermann Schein en Allemagne et son contemporain John Dowland en Angleterre

Marion Fermé: flûte à bec, Camille Antoinet: violon baroque, Martin Bauer: viole de gambe, Agustina Meroño: viole de gambe, Elise Lancerotto: harpe triple

Direction du choeur: Armelle Babin